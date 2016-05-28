30.1 C
Pattaya
12.12.2025

Aktuelle Nachrichten

Kittikorn “Noke” Teewarangkul feierte seinen 60. Geburtstag

Elfi Seitz - 0
Am 18.1.2024, feierte Khun Kittikorn "Noke" Teewarangkul seinen 60. Geburtstag im Moom Aroi Restaurant in Naklua. Er is der MD vom Khao Det und...

“Ostkran” wird erstmals in Pattaya gefeiert

Elfi Seitz - 0
Ostkran? Was soll das denn sein werden sich nun einige fragen. Ganz einfach, das Osterfest und Songkran wurden kurzerhand zusammengelegt und dementsprechend wurde Ostkran...

Aktive Deutsche aus Pattaya feiert Geburtstag

Elfi Seitz - 0
Siegrun Roman aus Deutschland lebt schon längere Zeit hier in Pattaya und genießt das Leben auf mannigfaltige Weise. Zum Beispiel ist sie eine begeisterte...

HHNFT Pattaya nimmt am Amari Markt teil

Elfi Seitz - 0
Das Amari Orchid Resort veranstaltete am vergangenen Wochenende einen zweitägigen Markt. Die Human Help Network Foundation nahm daran ebenfalls teil und verkaufte wunderschöne handgemachte...

Sport

Mehr

    Pattaya Beach Sport Wettbewerbe finden zwischen 31. Januar und 9. Februar 2020 statt

    anonymous - 0
    Teams aus 9 Ländern werden den Sand zwischen 31. Januar und 9. Februar am Jomtien Strand aufwirbeln, wenn die Wettbewerbe im Fußball, Volleyball und...
    Der stolze Sieger des Marathonlaufes: Chepkok Kibiwott aus Kenya und Marta Tinsae Birehan, Siegerin bei den Damen aus Äthiopien.

    Rekord-Telnehmerzahl am Pattaya Marathon

    anonymous - 0
    By Jetsada Homklin Der 28. Pattaya Marathon am 21. Juli 2019 schlug Teilmehmerzahlmäßig alle Rekorde mit an die 12.000 Läufer. Wie aber jedes Jahr blieben Läufer...
    Die Medaillen werden vergeben.

    Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup sind beendet

    anonymous - 0
    Unter Leitung vom Vizeminister für Tourismus und Sport, . Itthiphol Kunplome und seinem Bruder, Pattaya’s Bürgermeister Sontaya Kunplome, fanden am 20. Januar 2019 am...

    Nachrichten aus Pattaya & Ostthailand

    Allzeit-Favoriten

    Lasst uns Silvester im Thai Garden Resort Pattaya feiern!

    Pattaya Blatt - 0
    Am Silvesterabend moechten wir dem Wunsch unserer Gaeste folgen Und ein grossartiges Buffet fuer lediglich 499,- Baht Kinder zwischen 5 und 12 Jahren zahlen lediglich den halben Preis Fuer...

    Begegnungsstätte Pattaya bricht bald auf zu neuen Ufern

    Elfi Seitz - 0
    Das Motto der evangelischen Kirche lautet: „Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.“ Dieser Spruch drückt eigentlich schon alles aus, wofür...

    CORONAVIRUS (COVID-19)

    Bleiben Sie informiert

    Es gibt viele Neuigkeiten über das Coronavirus. Lesen Sie das Neueste im täglichen Pattaya Blatt Newsletter. Abonnieren Sie es jetzt KOSTENLOS!

    Auswärts speisen

    Kittikorn “Noke” Teewarangkul feierte seinen 60. Geburtstag

    Elfi Seitz - 0
    Am 18.1.2024, feierte Khun Kittikorn "Noke" Teewarangkul seinen 60. Geburtstag im Moom Aroi Restaurant in Naklua. Er is der MD vom Khao Det und...

    “Ostkran” wird erstmals in Pattaya gefeiert

    Elfi Seitz - 0
    Ostkran? Was soll das denn sein werden sich nun einige fragen. Ganz einfach, das Osterfest und Songkran wurden kurzerhand zusammengelegt und dementsprechend wurde Ostkran...

    Aktive Deutsche aus Pattaya feiert Geburtstag

    Elfi Seitz - 0
    Siegrun Roman aus Deutschland lebt schon längere Zeit hier in Pattaya und genießt das Leben auf mannigfaltige Weise. Zum Beispiel ist sie eine begeisterte...

    HHNFT Pattaya nimmt am Amari Markt teil

    Elfi Seitz - 0
    Das Amari Orchid Resort veranstaltete am vergangenen Wochenende einen zweitägigen Markt. Die Human Help Network Foundation nahm daran ebenfalls teil und verkaufte wunderschöne handgemachte...

    Kleinanzeigen

    Immobilien zur Miete
    Immobilien zu verkaufen

    Folgen SIe uns

    6,924FansGefällt mir
    3,565FollowerFolgen
    0AbonnentenAbonnieren
    Loading...

    Immobilien

    Reise & Tourismus

    Business

    Autos

    Kunst & Unterhaltung

    Technik & Wissenschaft

    Gesundheit

    Spezielle Artikel

    Gemeinde

    © 2016 Pattaya Mail Publishing Co., Ltd. All Rights Reserved.