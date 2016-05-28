Kittikorn “Noke” Teewarangkul feierte seinen 60. Geburtstag
Am 18.1.2024, feierte Khun Kittikorn "Noke" Teewarangkul seinen 60. Geburtstag im Moom Aroi Restaurant in Naklua. Er is der MD vom Khao Det und...
“Ostkran” wird erstmals in Pattaya gefeiert
Ostkran? Was soll das denn sein werden sich nun einige fragen. Ganz einfach, das Osterfest und Songkran wurden kurzerhand zusammengelegt und dementsprechend wurde Ostkran...
Aktive Deutsche aus Pattaya feiert Geburtstag
Siegrun Roman aus Deutschland lebt schon längere Zeit hier in Pattaya und genießt das Leben auf mannigfaltige Weise. Zum Beispiel ist sie eine begeisterte...
HHNFT Pattaya nimmt am Amari Markt teil
Das Amari Orchid Resort veranstaltete am vergangenen Wochenende einen zweitägigen Markt. Die Human Help Network Foundation nahm daran ebenfalls teil und verkaufte wunderschöne handgemachte...
Pattaya Beach Sport Wettbewerbe finden zwischen 31. Januar und 9. Februar 2020 statt
Teams aus 9 Ländern werden den Sand zwischen 31. Januar und 9. Februar am Jomtien Strand aufwirbeln, wenn die Wettbewerbe im Fußball, Volleyball und...
Rekord-Telnehmerzahl am Pattaya Marathon
By Jetsada Homklin Der 28. Pattaya Marathon am 21. Juli 2019 schlug Teilmehmerzahlmäßig alle Rekorde mit an die 12.000 Läufer. Wie aber jedes Jahr blieben Läufer...
Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup sind beendet
Unter Leitung vom Vizeminister für Tourismus und Sport, . Itthiphol Kunplome und seinem Bruder, Pattaya’s Bürgermeister Sontaya Kunplome, fanden am 20. Januar 2019 am...
Lasst uns Silvester im Thai Garden Resort Pattaya feiern!
Am Silvesterabend moechten wir dem Wunsch unserer Gaeste folgen Und ein grossartiges Buffet fuer lediglich 499,- Baht Kinder zwischen 5 und 12 Jahren zahlen lediglich den halben Preis Fuer...
Begegnungsstätte Pattaya bricht bald auf zu neuen Ufern
Das Motto der evangelischen Kirche lautet: „Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.“ Dieser Spruch drückt eigentlich schon alles aus, wofür...
Kittikorn “Noke” Teewarangkul feierte seinen 60. Geburtstag
Am 18.1.2024, feierte Khun Kittikorn "Noke" Teewarangkul seinen 60. Geburtstag im Moom Aroi Restaurant in Naklua. Er is der MD vom Khao Det und...
“Ostkran” wird erstmals in Pattaya gefeiert
Ostkran? Was soll das denn sein werden sich nun einige fragen. Ganz einfach, das Osterfest und Songkran wurden kurzerhand zusammengelegt und dementsprechend wurde Ostkran...
Aktive Deutsche aus Pattaya feiert Geburtstag
Siegrun Roman aus Deutschland lebt schon längere Zeit hier in Pattaya und genießt das Leben auf mannigfaltige Weise. Zum Beispiel ist sie eine begeisterte...
HHNFT Pattaya nimmt am Amari Markt teil
Das Amari Orchid Resort veranstaltete am vergangenen Wochenende einen zweitägigen Markt. Die Human Help Network Foundation nahm daran ebenfalls teil und verkaufte wunderschöne handgemachte...
Kleinanzeigen
Immobilien zur Miete
Immobilien zu verkaufen
Loading...